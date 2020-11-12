Имущество перешло на баланс церкви в соответствии с федеральным законодательством.

Владимирский государственный университет передал на баланс РПЦ бывшее здание девятого корпуса кафедры дизайна и изобразительного искусства. Имущество отдали в соответствии с законом «О передаче религизоным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».Добавим, что сам худграф в 2019 году переехал в корпус №10. В ВУЗе говорят о том, что теперь студентам стало удобнее добираться на занятия.