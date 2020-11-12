Ковровских кадетов МЧС поздравили с победой на межрегиональном конкурсе «Юный пожарный». Из-за пандемии соревнования проходили дистанционно. Во Владимирской области – 36 кадетских

Ковровских кадетов МЧС поздравили с победой на межрегиональном конкурсе «Юный пожарный». Из-за пандемии соревнования проходили дистанционно. Во Владимирской области – 36 кадетских классов, однако честь представлять наш регион выпала ковровской кадетской пожарно-спасательной роте из школы № 8. Всего было несколько этапов и в большинстве ребята заняли призовые места. Алексей Купин, начальник ГУ МЧС Владимирской области: