На перекресте Мира и Усти-на-Лабе столкнулись две иномарки. Есть пострадавший. Авария произошла недалеко от Дома культуры Молодёжи. По предварительной информации, водитель “Лексуса”,

На перекресте Мира и Усти-на-Лабе столкнулись две иномарки. Есть пострадавший. Авария произошла недалеко от Дома культуры Молодёжи. По предварительной информации, водитель “Лексуса”, двигаясь по улице Мира в сторону Плавательного бассейна, хотел проскочить перекрёсток, но на разрешающий сигнал светофора не успел. Загорелся красный. И будучи уже на середине перекрёстка “Лексус” столкнулся с автомобилем “Хендай”, который ехал