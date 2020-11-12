Поздравления с юбилеем сегодня принимает генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Совета при Президенте по культуре и искусству.

Поздравления с юбилеем сегодня принимает генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Совета при Президенте по культуре и искусству.Телеграмму в адрес Светланы Мельниковой направил премьер-министр России Михаил Мишустин. И вот цитата:«Вы- человек невероятной творческой энергии, тонкий ценитель искусства, интеллектуал и настоящий подвижник. Важно, что Ваши инициативы направлены на развитие знаменитого музея, делают его жизнь более насыщенной». Как подчеркнул в своём поздравлении глава правительства, под руководством Светланы Мельниковой ведётся большая научно-исследовательская работа, активная реставрационная деятельность, а историческое наследие бережно сохраняется. Светлана Мельникова родилась на Сахалине. Она- выпускница Владимирского Государственного Педагогического института. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике работает почти 4 десятилетия. Прошла путь от экскурсовода до генерального директора.