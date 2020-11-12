Образовательными программами в течение двух недель будут охвачены 360 учащихся 5-11 классов.

Детский технопарк на колёсах продолжает работать для ребят из сельской местности и малых городов Владимирской области в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».Сейчас школьные агломерации «Кванториума» развёрнуты на базе средней школы посёлка Садовый Суздальского района и Костерёвской средней школы № 2 (напомним, в регионе действует два передвижных детских технопарка).В рамках работы мобильного технопарка в обеих школах проведены мастер-классы по направлениям «Виртуальная и дополненная реальность и IT-технологии», «Промышленный дизайн и робототехника», «Геоинформационные технологии и аэротехнологии». Ребята смогли выбрать занятия по душе. Образовательными программами в течение двух недель будут охвачены 360 учащихся 5-11 классов.Занятия в мобильном технопарке проходят во второй половине дня в рамках программ дополнительного образования. А в первой половине дня его педагоги участвуют в проекте поддержки школьного курса «Технология» – проводят дополнительные занятия.Центрами следующих школьных агломераций передвижного «Кванториума» станут Красноэховская СОШ Гусь-Хрустального района и СОШ № 1 г. Радужный. Занятия там начнутся уже 16 ноября.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)