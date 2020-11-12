Владимирский филиал РАНХиГС - кузница не только управленческих кадров, но и учёных. Сегодня молодой преподаватель кафедры менеджмента академии Павел Макаров стал доктором наук.

Владимирскийфилиал РАНХиГС - кузница не только управленческих кадров, но и учёных. Сегодня молодой преподаватель кафедры менеджмента академии Павел Макаров стал доктором наук.двадцать пять- защита кандидатской, в тридцать три - докторской. Серьезными научными изысканиями Павел Макаров начал заниматься еще будучи студентом. Во Владимирский филиал РАНХиГС Павел пришел 6 лет назад, чтобы продолжить исследования. Тема его докторской "Концепция управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии".Павел Макаров, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС:- В центре внимания интеллектуальный капитал. Это такое собирательное понятие для разных неосязаемых ресурсов, которые есть у организации, людей и регионов. Например, это знания, технологии, имидж, какие либо отношения.Наша область , по оценке некоторых экспертов относится к регионам с "нереализованным интеллектуальным потенциалом". А город Владимир обозначается как "перспективный крупный центр экономического роста". Но, по словам Павла Макарова, реализации этих перспектив мешает соседство с крупнейшими городскими агломерациями, такими как Москва и Нижний Новгород. Поэтому регион нуждается в активации всех факторов экономического роста. В состав диссертационного совета вошли доктора экономических наук РАНХИГС, института региональных экономических исследований МГУ Высшей школы экономики и Сколково.Юрий Лапыгин, доктор наук , профессор Владимирского филиала РАНХиГС:- Подготовил большое количество статей и в иностранных журналах, что очень важно. Опубликовал несколько монографий, и в результате обобщив весь материал получилась докторская диссертация.Защита прошла на отлично. Директор филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин заявляет , что это - очень важное событие.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания области:- Потому что это достаточно молодой научный сотрудник и мы уверены, что он будет преподавать и заниматься научной деятельностью в нашем филиале. В конечном итоге это скажется на качестве образования, которое год от года все выше и выше в нашем филиале. ))Во Владимирском филиале преподают 17 докторов только экономических наук, есть доктора и в других сферах , кроме этого еще 92 кандидата наук. Наличие столь высококлассных экспертов повлияло на то, что даже московские студенты едут учиться в магистратуре во Владимир.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.