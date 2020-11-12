Ситуация с коронавирусом в Хакасии обострилась до предела. Местные медики устали надеяться на помощь местных и лично губернатора Валентина Коновалова и записали обращение к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Возглас отчаяния был услышан: с 16 ноября в республике разворачиваются дополнительные мощности для борьбы с инфекцией.

Ситуация с коронавирусом в Хакасии обострилась до предела. Местные медики устали надеяться на помощь местных и лично губернатора Валентина Коновалова и записали обращение к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Возглас отчаяния был услышан: с 16 ноября в республике разворачиваются дополнительные мощности для борьбы с инфекцией.Медицинские работники Хакасии 8 ноября эмоциональное обращение к Владимиру Путину и Сергею Шойгу. Сложившуюся в республике ситуацию они назвали катастрофической.По словам медработников, мест для больных коронавирусом в Хакассии хронически не хватает, больных отправляют лечиться домой. При этом местные власти в лице губернатора Валентина Коновалова и министра здравоохранения Виктора Шевченко бодро отчитываются об успехах в борьбе с инфекцией, возмущаются медики."В аптеках нет ни лекарств, ни антибиотиков. То, что у нас есть – накрутка цены в пять-шесть раз. Просто это не реально. Пачка парацетамола на данный момент в аптеке стоит 78 рублей, хотя стоила 15 рублей. Это за 20 таблеток", – недоумевают врачи.Водитель скорой помощи Павел Шевцов рассказал, что вынужден стоять в очереди с больными по шесть, а то и 10 часов. Многие пациенты находятся в тяжелом состоянии. За то время, пока кареты скорой вынуждены стоять в очереди, кислород в машине заканчивается.Заболевшие COVID-19 вынуждены сутками ждать приезда врачей, горячие линии работают с перебоями, в станционарах не хватает лекарств, рассказывают врачи о суровых реалиях хакасской системы здравоохранения. Кроме того, местные СМИ указывают на недействительную статистику по коронавирусу от местного Минздрава – говорят, что в реальности заболевших гораздо больше.Обращение к Путину и Шойгу напоминает настоящий жест отчаяния. По всей видимости, медики уже потеряли надежду на помощь местных властей.Голос медработников был услышан. В Москве оперативно об оказании помощи республике. 15 ноября по решению Владимира Путина Минобороны развернет в Черногорске для мобильный госпиталь на 100 коек для больных COVID-19. Первых пациентов он примет в понедельник, 16 ноября.В госпитале будут отделения реанимации и анестезиологии, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое и приемное отделения. Мобильный пункт оснастят аппаратами ИВЛ, оборудованием для УЗи и рентгена, анализаторы крови, развернут ПЦР-лабораторию.По поручению президента на усиление местным медикам прибудет медицинский отряд специального назначения – около 200 военнослужащих.Павел Шевцов рассказал, что очень рад, что его обращение к президенту было услышано. "Теперь, надеюсь, мест будет достаточно и наша служба скорой помощи немного разгрузится, станет легче работать", – сказал он.Происходящее в Хакассии, очевидно, говорит о том, что подготовку ко второй волне коронавируса губернатор Валентин Коновалов и его команда провалили. Но если не смогли сами, то почему не обратились за помощью к федеральному центру? Партийная принадлежность не позволяет? Напомним, что Валентин Коновалов состоит в партии КПРФ.Вместо руководства республики выправлять ситуацию вынуждены простые медики, которые и без того каждый день рискуют жизнью, спасая земляков от коварной болезни. Спасают в условиях, когда региональные власти, судя по происходящему, создали все условия, чтобы помочь людем было невозможно.Возникает вопрос: если спасать Хакасию от коронавирусной катастрофы приходится президенту, то для чего на своем посту сидит Валентин Коновалов?"Происходящее – яркое свидетельство того, что команда губернатора не обладает простейшими управленческими компетенциями, – уверен председатель инициативной группы по отзыву Валентина Коновалова с должности главы Хакасии Александр Мяхар. – Даже простой житель знает, что если не хватает койко-мест, нужно поработать с федеральным центром, если проблемы с лекарствами – обратиться в Минздрав, договориться с поставщиками".Общественник указал на поведение Коновалова в разгар пандемии. "Он неоднократно выходил в эфир и говорил, что с ним все нормально. Это и есть показатель: этих людей беспокоит только собственное благополучие. Мы неоднократно видели, как они выписывают себе золотые парашюты, премии, преференции на получение квартир. А для простых людей ничего не делается", – возмущается общественник."О какой подготовке можно говорить, когда весной, в первую волну коронавируса, резервный фонд Хакасии был потрачен с формулировкой на проведение культурно-досуговых мероприятий", – сказал Мяхар в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Общественник напомнил, что все ждали второй волны коронавируса, все понимали, что она будет сложнее и масштабнее, поскольку совместится с сезонными заболеваниями. "Сейчас в Хакасии происходит просто коллапс, но люди не от губернатора и главы местного минздрава вменяемых ответов о том, как мы будем выходить из ситуации", – подчеркнул Мяхар.