Безопасно развернуться и уехать в сторону областного центра автолюбители из Костино смогут на петле на 113-м километре.

С 23 ноября «Упрдор Москва — Нижний Новгород» закрывает левый поворот возле деревни Новое Аннино Петушинского района. Выехать на федеральную трассу М7 от Костино водители смогут только направо. Это связано с капитальным ремонтом, который выполнен сейчас на 90%.Подрядчик уже заменил дорожную одежду, построил водоотвод, заасфальтировал проезжую часть, укрепил обочины, установил освещение.Сейчас дорожники монтируют осевое барьерное ограждение, шумозащитные экраны, благоустраивают тротуары.«Безопасно развернуться и уехать в сторону областного центра автолюбители из Костино смогут на петле на 113-м километре», — сообщает пресс-служба Упрдора.Напомним, что с 10 ноября движение на участке магистрали открыто по четырём полосам.