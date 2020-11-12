В лидерах снова Владимир.

Напомним, что за сутки в регионе диагноз ковид 118 жителям региона. Это на два меньше, чем днём ранее.По муниципалитетам новые случаи распределились так: 21 во Владимире, 15 в Муромском, 12 в Гусь-Хрустальном, 11 в Александровском, 10 в Ковровском, 7 в Петушинском, 6 в Кольчугинском, 5 в Меленковском, 5 в Суздальском, 4 в Юрьев-Польском районах, 4 в г. Радужный, 4 в Гороховецком, 4 в Вязниковском, 3 в Селивановском, 3 в Собинском, 3 в Киржачском, 1 в Камешковском районах.Добавим, что на протяжении пяти дней во Владимирской области официальных смертей от коронавируса не зарегистрировано.