Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о здравоохранении.
Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о здравоохранении.
Несовершеннолетний житель поселка Мстера с диагнозом «бронхиальная астма атопическая» получал
лекарственное обеспечение в 2020 году в недостаточном объеме. И его мама была вынуждена приобретать лекарства за свой счет, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Прокуратурой в интересах несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление с требованием обязать лечебное учреждение обеспечить пациента необходимыми препаратами.
Заявление рассмотрено и удовлетворено, фактическое обеспечение лекарством находится на контроле надзорного органа.