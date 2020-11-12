Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о здравоохранении.

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о здравоохранении.Несовершеннолетний житель поселка Мстера с диагнозом «бронхиальная астма атопическая» получаллекарственное обеспечение в 2020 году в недостаточном объеме. И его мама была вынуждена приобретать лекарства за свой счет, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокуратурой в интересах несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление с требованием обязать лечебное учреждение обеспечить пациента необходимыми препаратами.Заявление рассмотрено и удовлетворено, фактическое обеспечение лекарством находится на контроле надзорного органа.