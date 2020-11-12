Но всё будет зависеть от текущей эпидситуации.

Рост заболеваемости коронавирусом пока не сказывается на планировании новогодних представлений и торжеств во Владимирской области. Если в Москве уже точно никаких гуляний не будет, то во владимирском Роспотребнадзоре будут принимать решение исходя из складывающейся ситуации.«Многие факторы будут иметь решающее значение. Пока вопрос о запрете новогодних мероприятий не стоит», - подчеркнула представитель ведомства Марина Колтунова.Напомним, что до 1 декабря в области запретили банкеты и дискотеки.