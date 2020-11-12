Проект размещён на сайте департамента природопользования.

В департамент природопользования Владимирской области направлено письмо с просьбой изменить схему обращения с ТКО. Причина – указанные некорректно мусорные потоки Александровского района.Обращение направил регоператор. «Хартия» не планирует возить мусор из Кольчугинского и Юрьев-Польского районов на мусоросортировочную станцию в Александровский район с последующей перевозкой их на полигон в деревню Машково.Напомним, что проект территориальной схемы на сайте департамента. Любой житель региона может направить свои пожелания. Общественные обсуждения продлятся до 7 декабря.