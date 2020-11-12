Взрослые москвичи могут бесплатно сдать ПЦР-анализ по предварительной записи в одной из 162 поликлиник.

В Москве число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в поликлиниках увеличили более чем на тысячу. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, принято решение с завтрашнего дня расширить число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование. С этой целью процедурные кабинеты продлили часы работы. Во взрослой сети число ежедневно доступных слотов составит 4860, а в детской сети – 1170. Суммарный объём превысит шесть тысяч ПЦР-тестов. Следовательно, уже в пятницу свободных окошек для записи во всех точках будет больше.Взрослые москвичи могут бесплатно сдать ПЦР-анализ на коронавирус по записи в одной из 162 поликлиник. Кроме того, пройти тестирование могут дети – для них работают процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках.