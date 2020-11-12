В Москве и Санкт-Петербурге уже объявили об удалённом обучении до конца семестра.

Исходя из приказа, обнародованного Министерством науки и высшего образования, до окончания первого семестра, до 6 февраля, студенты переводятся на дистант. Уже известно, что в Москве и Санкт-Петербурге студентов перевели «на удалёнку». Исключением стали медицинские ВУЗы по направлениям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология и др.Для остальных регионов ведомство рекомендует перенять опыт двух столиц и предусмотреть меры соцподдержки учащихся. «АиФ Владимир» , что в ВлГУ разработан вариант с переходом на смешанное расписание, но решение о переходе на такой формат пока не принято.Пресс-служба ВУЗа отмечает, что рекомендации министерства в ВлГУ уже получили, но пока идёт только обсуждение вопроса.«Мы ежедневно мониторим ситуацию. Рассмотрим её с Роспотребнадзором. Окончательное решение пока не принято», - добавили в отделе по связям с общественностью.