Входящая в банковскую группу Московского кредитного банка компания ЭЛЕКСНЕТ стала оператором третьего участка Центральной кольцевой автодороги. В сети терминалов водители могут купить разовый билет, пополнить баланс транспондера T-pass или оплатить задолженность.

Входящая в банковскую группу Московского кредитного банка компания "ЭЛЕКСНЕТ" стала оператором третьего участка Центральной кольцевой автодороги. В сети терминалов водители могут купить разовый билет, пополнить баланс транспондера T-pass или оплатить задолженность.Движение по новому, третьему участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) открылось 11 ноября. Его длина – 105 километров. Участок проходит на северо-востоке Московской области – от магистрали М-11 "Нева" до трассы М-7 "Волга".Участок оснащен девятью терминалами "ЭЛЕКСНЕТ". В них водители смогут купить билет на разовую поездку, пополнить баланс или погасить задолженность.Оператор предоставляет владельцам транспондера T-pass каскадную систему скидок – от 15 о 50%. Все зависит от длины маршрута.Легковые автомобили входят в первую тарифную группу. С учетом скидок по T-pass, для них цена за проезд по всему участку составит 255 рублей вместо 510. А для водителей грузового транспорта (четвертая тарифная группа) – 830 рублей вместо 1660. Двойная экономия. С тарифами можно ознакомиться на сайте .Реализация проекта ЦКАД имеет большое значение для развитие экономики страны, отметил гендиректор ГК "ЭЛЕКСНЕТ" Игорь Антонов"."Наличие удобных, безопасных и современных платежных сервисов позволит повысить качество дорожной инфраструктуры, упростить процесс оплаты для водителей"", – уверен он.Если водитель проехал по ЦКАД-3 без билета или транспондера, то в терминалах "ЭЛЕКСНЕТ" он сможет легко погасить задолженность за проезд. Так же быстро и удобно можно пополнить баланс счета на T-pass.