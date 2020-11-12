В регион поступила ещё 81 500 доз вакцины.

Во Владимирскую область доставлена очередная партия вакцины от гриппа – 81 500 доз. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Среди них – 21 700 для детей и беременных.«К 10 ноября от гриппа привито более 496 тысяч жителей области, почти 110 тысяч из них – дети», - добавили в пресс-службе.Планируется, что профилактика охватит более 830 тысяч владимирцев.Бесплатную прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах. Детей вакцинируют, при согласии родителей, в детских садах и школах.Добавим, что в ближайшее время во Владимирскую область должна поступить партия вакцины от коронавируса - 1100 доз.