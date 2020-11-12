Муниципалитетом он руководит с 12 сентября 2015 года.
11 ноября в Собинском районе выбрали нового старого главу администрации. Депутаты продлили полномочия Александра Разова ещё на один срок. В рейтинговом голосовании, его выбрали 22 из 22 народных собравшихся на заседание избранника, он победил Игоря Задворчнова.
При голосовании за директора «Управления по обеспечению деятельности администрации», трое воздержались, остальные были «против».
Александр Разов – полковник МВД в отставке. Руководил УМВД по Владимиру. С 2013 по 2015 год глава администрации Суздаля. С 12 сентября 2015 – глава администрации Собинского района.