Муниципалитетом он руководит с 12 сентября 2015 года.

11 ноября в Собинском районе выбрали нового старого главу администрации. Депутаты продлили полномочия Александра Разова ещё на один срок. В рейтинговом голосовании, его выбрали 22 из 22 народных собравшихся на заседание избранника, он победил Игоря Задворчнова.При голосовании за директора «Управления по обеспечению деятельности администрации», трое воздержались, остальные были «против».Александр Разов – полковник МВД в отставке. Руководил УМВД по Владимиру. С 2013 по 2015 год глава администрации Суздаля. С 12 сентября 2015 – глава администрации Собинского района.