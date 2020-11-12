Что с уровнем безработицы в 33 регионе? На какие пособия могут рассчитывать граждане, стоящие на учете в центрах занятости? Какие профессии сейчас востребованы, а какие нет? Об этом расскажет
<a href="https://33live.ru/novosti/12-11-2020-pryamoj-efir-na-kakie-posobiya-mogut-rasschityvat-bezrabotnye.html" target="_blank">Прямой эфир: «На какие пособия могут рассчитывать безработные?»</a> - Что с уровнем безработицы в 33 регионе? На какие пособия могут рассчитывать граждане, стоящие на учете в центрах занятости? Какие профессии сейчас востребованы, а какие нет? Об этом расскажет
[url=https://33live.ru/novosti/12-11-2020-pryamoj-efir-na-kakie-posobiya-mogut-rasschityvat-bezrabotnye.html]Прямой эфир: «На какие пособия могут рассчитывать безработные?»[/url] - Что с уровнем безработицы в 33 регионе? На какие пособия могут рассчитывать граждане, стоящие на учете в центрах занятости? Какие профессии сейчас востребованы, а какие нет? Об этом расскажет