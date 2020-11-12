Что с уровнем безработицы в 33 регионе? На какие пособия могут рассчитывать граждане, стоящие на учете в центрах занятости? Какие профессии сейчас востребованы, а какие нет? Об этом расскажет

Что с уровнем безработицы в 33 регионе? На какие пособия могут рассчитывать граждане, стоящие на учете в центрах занятости? Какие профессии сейчас востребованы, а какие нет? Об этом расскажет директор областного департамента по труду и занятости Андрей Григорьев.