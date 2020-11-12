Речь идет о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка вблизи Машково.

9 ноября Арбитражный суд Владимирской области в полном объеме удовлетворил иск администрации Александровского района по поводу договора аренды на земельный участок вблизи деревни Машково, сообщает портал «Уездный город А».Речь идет о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка вблизи Машково обществу с ограниченной ответственностью «Радуга», а также требования к ООО «ЭкоЛайн-Владимир» о возврате указанного земельного участка ООО «Легион». Александровская свалка эксплуатируется уже почти 40 лет. Она выросла до высоты 9-тиэтажного дома, распространяя вокруг ужасный запах.