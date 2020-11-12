В суде продолжается слушание по делу бывшего главврача владимирского “Красного креста”. Евгения Яскина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. С февраля он под домашним

В суде продолжается слушание по делу бывшего главврача владимирского “Красного креста”. Евгения Яскина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. С февраля он под домашним арестом, а 30-го октября его уволили с поста главного врача БСП. По версии гособвинения, Яскин помог коммерческой организации выиграть аукцион на поставку в Больницу скорой помощи двух дорогостоящих рентгеновских