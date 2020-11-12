Накануне Министерство образования и науки России рекомендовало региональным ВУЗам перейти на дистанционное обучение.

НаканунеМинистерство образования и науки России рекомендовало региональным ВУЗам перейти на дистанционное обучение.Ранее на удалёнку отправились университеты Москвы и Санкт-Петербурга. И сегодня во Владимирском государственном университете пройдёт совещание, посвященное этому вопросу. При этом уже сейчас часть групп переведена на дистанционное обучение. Какое решение будет принято? - расскажем в нашем итоговом выпуске в 21.05. Тем временем на вынужденных каникулах находятся около десятка школ региона - закрыты пять школ в городе Коврове, три в Гусь-Хрустальном, в Вязниках закрылась Чудиновская средняя школа. Продолжают отдыхать школьники города Радужный. Об этом сегодня на брифинге в Белом доме сообщила директор областного департамента образования Ольга Беляева. Так же , по словам чиновницы, напряженная ситуация и в детских садах региона:- На прошлой неделе мы имели тринадцать дошкольных образовательных учреждений области на карантине, на этой неделе мы говорим об уже двадцати пяти детских садах, где есть группы закрытые на карантин. причем в равных долях- я бы так сказала. Это 12 детских садов с отдельными группами по коронавирусной инфекции и тринадцать образовательных организаций, закрытых на карантин по ОРВИ.