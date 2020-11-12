Еще накануне она работала и об отставке не говорила.

Глава Повалихинского сельского поседения Костромской области Марина Удгодская, сложила полномочия. Об отставке сообщает «», ссылаясь на информацию, полученную от местных жителей.Сама Марина Удгодская информацию о своем увольнении пока не комментирует.Новость стала совершенно неожиданной. Ведь буквально накануне глава рассказывала корреспонденту «АиФ» о своих ближайших планах на посту. Так, она занималась установкой детской площадки в Повалихино.«Сегодня должны приехать специалисты и выбрать место для площадки, - рассказывала 10 ноября Удгодская. – У нас запланировано на выбор два места. Пусть они посмотрят, где им будет удобней».Детскую площадку в Повалихино должны были поставить до конца осени.Ещё одной проблемой, решить которую Удгодская обещала, вступая в должность, она тоже активно занималась. Пенсионеры из лесного посёлка Серебряный Брод попросили решить вопрос с уличным освещением.«Да, хотим поставить фонари в Серебряном Броде и деревне Починок. Сейчас разрабатываем проект, а делать будем в 2021 году», - подтверждала глава.За прошедшее время Марина Удгодская вместе с другими новыми главами поселений прошла первый курс обучения по муниципальному управлению, ездила в Кострому. Такие занятия проводятся периодически каждые три месяца. Глава уверяла, что работа её не пугает и со всеми вопросами она справляется: «Настроение нормальное, вроде всё получается».По информации СМИ, с 19 ноября Марина Угодская складывает свои полномочия.