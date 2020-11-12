Благодаря Виктору Шаталову и Мураду Аслуеву, погибших и пострадавших нет.

11 ноября около 05:50 утра военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа(ЗВО) Виктор Шаталов и Мурад Аслуев ехали на службу на своей машине. Проезжая мимо деревни Коурково Вязниковского района, они увидели пожар. Горел – деревянный дом.В горящем доме они нашли детей 9, 11 и 13 лет.«Входящая дверь была заблокирована. Сами дети не могли выбраться наружу», - пояснили в пресс-службе ЗВО.Контрактники эвакуировали ребят из полыхающего жилища, а также помогли спасти часть имущества.По информации МЧС Владимирской области, площадь возгорания составила 72 квадратных метра. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Благодаря Виктору и Мураду, погибших и пострадавших нет.Добавим, что командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отдал приказ о представлении солдат к награде.