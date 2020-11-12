В рамках доследственной проверки опрошены участники инцидента...
3 ноября в полицию обратился гражданин, по факту нанесения ему телесных повреждений неизвестными лицами. Мужчина пояснил, что является фотокорреспондентом одного из федеральных средств массовой информации. Находясь около дома 18 по Кутузовскому проспекту в процессе выполнения редакционного задания, он сфотографировал обменный пункт. После этого оттуда вышли несколько человек, в том числе охранник, и попросили удалить фотографии. Когда гражданин отказался, один из них нанес ему телесные повреждения и попытался отобрать фотокамеру. Потерпевшему удалось вырваться, отбежать на безопасное расстояние и вызвать сотрудников полиции.
7 ноября в ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что пострадавший был госпитализирован в одну из больниц г. Москвы, где несколько дней находился на лечении.
В рамках доследственной проверки опрошены участники инцидента. Следует отметить, что охранник отрицает факт нанесения телесных повреждений заявителю. Запрошены копии медицинских документов о характере травм, полученных потерпевшим, для назначения необходимых экспертиз.
По результатам рассмотрения всех материалов дознанием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ «Побои». В настоящее время полицейскими реализуется полный комплекс необходимых мероприятий.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве