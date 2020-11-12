В рамках доследственной проверки опрошены участники инцидента...

3 ноября в полицию обратился гражданин, по факту нанесения ему телесных повреждений неизвестными лицами. Мужчина пояснил, что является фотокорреспондентом одного из федеральных средств массовой информации. Находясь около дома 18 по Кутузовскому проспекту в процессе выполнения редакционного задания, он сфотографировал обменный пункт. После этого оттуда вышли несколько человек, в том числе охранник, и попросили удалить фотографии. Когда гражданин отказался, один из них нанес ему телесные повреждения и попытался отобрать фотокамеру. Потерпевшему удалось вырваться, отбежать на безопасное расстояние и вызвать сотрудников полиции.7 ноября в ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что пострадавший был госпитализирован в одну из больниц г. Москвы, где несколько дней находился на лечении.В рамках доследственной проверки опрошены участники инцидента. Следует отметить, что охранник отрицает факт нанесения телесных повреждений заявителю. Запрошены копии медицинских документов о характере травм, полученных потерпевшим, для назначения необходимых экспертиз.По результатам рассмотрения всех материалов дознанием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ «Побои». В настоящее время полицейскими реализуется полный комплекс необходимых мероприятий.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве