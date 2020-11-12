Подростки, случайно ставшие очевидцами преступления, проследовали за злоумышленником и смогли указать сотрудникам полиции на предполагаемое его местонахождение...

По сложившейся традиции граждан, оказавших помощь органам внутренних дел в раскрытии преступлений, отмечают благодарностями, грамотами, подарками, подчеркивая общность целей и задач в деле охраны порядка и безопасности жителей города.Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами и женщиной на Большой Очаковской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в результате возникшего личного конфликта женщине были нанесены несколько ударов в область головы предметом, похожим на топор, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая была госпитализирована в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.Случайными очевидцами происшедшего стали 16-летние подростки. Они проследовали за злоумышленником и смогли указать сотрудникам полиции на его предполагаемое местонахождение.Благодаря проявленной инициативе и бдительности ребят, полицейскими подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».За высокое сознание гражданского долга, активную помощь сотрудникам органов внутренних дел в задержании преступника и проявленные при этом мужество, смелость и самоотверженность подросткам были объявлены благодарности начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Анатолия Фещука и вручены ценные подарки.Председатель Общественного совета при УВД по ЗАО полковник милиции в отставке Владимир Береснев отметил тот факт, что граждане стали более активно проявлять гражданскую позицию и оказывать содействие полиции в борьбе с преступностью.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93