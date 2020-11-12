Сотрудники ГУ МВД России по г. Москве обращаются к жителям и гостям столицы с просьбой серьезно относиться к своему здоровью...

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой московские полицейские проводят профилактические беседы с гражданами на улицах города и рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости.Сотрудники ГУ МВД России по г. Москве обращаются к жителям и гостям столицы с просьбой серьезно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в общественном транспорте, в том числе подземном.Полицейские напоминают, что граждане, нарушающие обязанности по пользованию услугами метрополитена без средств индивидуальной защиты, могут быть привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 3.18.1 КоАП г.Москвы.Уважаемые граждане! Не пренебрегайте установленными запретами и ограничениями. По возможности, оставайтесь дома. Берегите свое здоровье и своих близких!Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве