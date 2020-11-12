«Ростелеком» объявил о начале ежегодного конкурса для представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее». В этом году конкурсу исполняется десять лет. Стратегическим

«Ростелеком» объявил о начале ежегодного конкурса для представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее». В этом году конкурсу исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — Группа «Интерфакс».