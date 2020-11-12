Коммунальщики пытались оспорить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды, установленные администрацией региона.

Владимирский областной суд признал тарифы в Радужном завышенным. У жителей города появился шанс получить компенсацию от местных коммунальщиков.МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный признать противоречащим федеральному законодательству постановления администрации Владимирской области от 18.10.2016 № 905. Этим нормативно-правовым актом установлены нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, вводимые в регионе поэтапно с 1 ноября 2016 года.- сообщают в пресс-службе администрации Владимирской области.Коммунальщики пытались оспорить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды, установленные администрацией региона. Судом подтверждена законность и обоснованность действующих на территории области нормативов, применяемых при расчёте размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению. С 1 января 2020 года во всех муниципальных образованиях региона действуют единые областные нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению. Переход на единые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению завершится 1 января 2021 года.(Фото:Pixabay)