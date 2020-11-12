Американские СМИ сообщили об очередном антирекорде, установленном коронавирусом COVID-19 в стране. За минувшие сутки им заразились 145 тысяч жителей Соединенных Штатов. Предыдущий рекорд был ..

Американские СМИ сообщили об очередном антирекорде, установленном коронавирусом COVID-19 в стране. За минувшие сутки им заразились 145 тысяч жителей Соединенных Штатов.Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, когда специалисты насчитали 136 тысяч новых зараженных. В общей сложности, в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заболевания КОВИДом. Таким образом, страна находится на первом месте в мире по количеству заболевших, сообщает телеканал "",