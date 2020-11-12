11 ноября 2020 года Татьяна Метелкина освобождена от занимаемой должности заместителя директора, начальника управления информационной политики Департамента региональной политики Владимирской области.

11 ноября 2020 года Татьяна Метелкина освобождена от занимаемой должности заместителя директора, начальника управления информационной политики Департамента региональной политики Владимирской области.Она возглавит формируемый во Владимирской области Центр управления регионом – единый пункт мониторинга, в который будут поступать и где будут оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью области, готовиться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионе, вырабатываться предложения по его дальнейшему развитию.Центры управления регионом по поручению Владимира Путина создаются в настоящее время во всех субъектах России.До принятия кадрового решения о сменщике Татьяны Метелкиной дела управления информационной политики Департамента поручено вести заведующему отделом информационного обеспечения и мониторинга этого управления Илье Юрманову, сообщила обладминистрация.В настоящее время обязанности директора Департамента региональной политики исполняет заместитель директора, начальник управления территориальной политики Департамента Евгений Кондрахин.