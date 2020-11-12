Она уходит с поста заместителя директора, начальника информационной политики Департамента региональной политики области.

Татьяна Метелкина уходит с поста заместителя директора, начальника информационной политики Департамента региональной политики области. Теперь она возглавит Центр управления регионом. Такие подразделения создаются по поручению Владимира Путина во всех регионах страны.Новое ведомство займётся анализом социально-экономической ситуации, будет предлагать варианты развития, принимать обращения жителей по различной тематике.Заменит Татьяну Метёлкину – Илья Юрманов.