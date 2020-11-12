Он сам пожаловался на плохое самочувствие на своих страничках в соцсетях. Из-за поднявшейся температуры губернатор вынужден был вызвать домой участкового врача. “Симптомы, которые могут

Он сам пожаловался на плохое самочувствие на своих страничках в соцсетях. Из-за поднявшейся температуры губернатор вынужден был вызвать домой участкового врача. “Симптомы, которые могут быть в т.ч. и при COVID-19, – однозначный повод проявить сознательность и остаться в самоизоляции в ожидании результатов проведённого исследования”, – написал Сипягин. И добавил, что пока не получит результаты –