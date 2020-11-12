Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества...

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.Для получения государственной услуги от МВД России гражданину требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. Зарегистрировавшись один раз на Едином портале государственных и муниципальных услуг, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.У автовладельцев, в свою очередь, есть несколько способов, с помощью которых можно сэкономить на портале Госуслуг:платить госпошлину со скидкой 30%: регистрация новой машины будет дешевле;узнавать об автоштрафах вовремя: уведомление о новом штрафе появится в приложении;возможность получить скидку 50 % при оплате штрафа в течение 20 дней;В разделе «Госуслуги» вы найдете ответы на интересующие вас вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предоставляемыми УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31