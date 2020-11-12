Сервис предназначен для построения и централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов и продуктивного взаимодействия с клиентами.

«Ростелеком» начал предоставлять коммерческим предприятиям и государственным учреждениям Ивановской области услугу «Ростелеком Экраны». Сервис предназначен для построения и централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов и продуктивного взаимодействия с клиентами. Он позволяет создавать масштабные рекламные кампании и анализировать их эффективность, изучать поток потенциальных покупателей, распознавать посетителей по гендерным и возрастным группам, таргетировать контент на видеопанелях для целевой аудитории. Первыми пользователями услуги «Ростелеком Экраны» в регионе стали торговый центр, отель и учреждение соцобслуживания.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«"Ростелеком Экраны” способны быстро и доступно донести до клиента информацию о товарах, услугах, акциях и различных мероприятиях. "Умные” цифровые панели позволят бизнесу лучше узнать своих клиентов, понять их потребности, тем самым увеличить продажи и повысить прибыль. Услуга пользуется спросом не только среди коммерческих предприятий, но и среди государственных учреждений. "Ростелеком Экраны” прежде всего нужны им для своевременного информирования внутренней и внешней аудитории: на экранах всегда актуальный график работы, расписание, афиша мероприятий или объявления».Наталья Боголюбова, директор бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области:«Мы совсем недавно стали пользоваться услугой "Ростелеком Экраны” и уже видим, что это современная и удобная альтернатива традиционным информационным стендам. Если раньше тратилось немало времени на то, чтобы найти, оформить, распечатать и разместить тексты и фотографии, то теперь в электронном виде мы быстро формируем, настраиваем и запускаем информационный блок. Важно, что на большом экране можно демонстрировать новости, изображения и видеоролики с мероприятий, которые проводятся в нашем учреждении».Услуга «Ростелеком Экраны» позволяет размещать контент на любом количестве экранов с помощью готовых шаблонов. Возможно подключение сервиса на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям. При организации сервиса специалисты провайдера установят оборудование (видеопанели и медиаплееры), предоставят программное обеспечение для хранения и централизованного управления показами.Подробности можно узнать на компании или по телефону горячей линии 8-800-200-30-00.