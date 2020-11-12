Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в реализации сигарет без маркировки...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в реализации сигарет без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что четверо безработных москвичей организовали деятельность по перевозке, хранению и сбыту табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.Табачные изделия, привезенные из южных регионов России, предназначались для сбыта в точках розничной торговли, преимущественно за пределами столицы.В рамках контрольной закупки полицейские приобрели у подозреваемых 350 блоков сигарет известных торговых марок общей стоимостью около 140 тысяч рублей.Следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 171.1 УК РФ.В результате 14 обысков, проведенных по местам проживания сообщников, транспортных средствах и складских помещениях на территории Москвы и Московской области, изъяты компьютеры, телефоны, печати и штампы ряда организаций, «черная» бухгалтерия, а также свыше миллиона пачек сигарет известных марок общей стоимостью свыше 180 миллионов рублей.В ходе следственных действий один из соучастников пытался избавиться от черновых записей, свидетельствующих о противоправной деятельности, выбросив их из окна квартиры.В настоящее время четверым фигурантам, задержанным при участии Росгвардии, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк