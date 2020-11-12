Целью комплексного мероприятия является применение профилактических мер воздействия в отношении лиц допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений...

В период с 19 по 28 октября 2020 года на территории Москвы проведено оперативно-профилактическое мероприятие по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений.Цель комплексного мероприятия - применение профилактических мер воздействия, в том числе предусмотренных административным и уголовным законодательством Российской Федерации, с участием территориальных органов внутренних дел и заинтересованных субъектов профилактики, в отношении лиц допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.К таким преступлениям на практике относятся распространенные в быту случаи причинения побоев, легкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, а также угроз убийством. Своевременное выявление и привлечение к ответственности виновных лиц способствует недопущению совершения ими впоследствии более тяжких преступлений.За период проведения профилактических мероприятий сотрудниками полиции было выявлено 232 преступления, относящихся к данной категории. Кроме того, в ходе операции выявлено и поставлено на учет 3487 граждан, допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, а также правонарушения, посягающие на общественный порядок. По итогам проведенной профилактической работы к административной ответственности по статье 6.1.1. КоАП РФ привлечено 488 граждан.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве