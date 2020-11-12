Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 18 и 20-летнего жителей города Гусь-Хрустальный. Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Подозреваемые были задержаны в августе текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на одной из улиц районного центра. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в карманах одежды полимерную упаковку с наркотическим средством внутри.Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Результатами экспертизы подтверждено, что изъятым веществом является наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой 2,46 грамма.Обвиняемые признали свою вину, пояснив, что наркотическое средство незаконно приобрели через сеть Интернет для личного потребления.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.