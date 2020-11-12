Сторона обвинения исследует доказательства вины Быковой. В Октябрьском районном суде продолжается слушание дела бывшего главварча ОКБ. Любовь Быкова обвиняется в получении взяток в

Сторона обвинения исследует доказательства вины Быковой. В Октябрьском районном суде продолжается слушание дела бывшего главварча ОКБ. Любовь Быкова обвиняется в получении взяток в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, она помогла конкретной коммерческой фирме в электронном аукционе на поставку компьютерного томографа. На этом судебном заседании