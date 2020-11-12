Рост составляет 27%.

За девять месяцев текущего года жители Владимирской области взяли 9844 ипотечных кредита, что на 27% больше, чем за этот же срок в 2019 году. Общая сумма займов составила 18,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.Почти 50% кредитов пришлись на III квартал.«Средний размер ипотеки - 1,9 млн рублей на 18 лет. Доля просроченных платежей – 0,8%. Общая сумма оформленных займов за год выросла на 15% и составила больше 50 млрд рублей», - добавили в Банке.Рост связывают со снижением ключевой ставки, процентов по кредитам, а также с господдержкой по программе льготной ипотеки под 6,5%.