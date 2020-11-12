В деревне Головино Петушинского района на пожаре погиб человек. Как сообщают в региональном МЧС, сигнал о возгорании в строительном вагончике поступил поздно вечером в среду. Площадь пожара

В деревне Головино Петушинского района на пожаре погиб человек. Как сообщают в региональном МЧС, сигнал о возгорании в строительном вагончике поступил поздно вечером в среду. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Как видно на фото, вагончик выгорел полностью. На пепелище обнаружили тело молодого мужчины 1992 года рождения. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области: Всего к