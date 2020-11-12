Собственнику был причинен ущерб на сумму 100 000 рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Московской области.
По версии следствия, в июне текущего года злоумышленник, ранее проезжавший по городу и видевший припаркованный на обочине манипулятор, приехал ночью в Покров с целью похитить детали с манипулятора. При помощи специально подготовленных инструментов фигурант демонтировал поворотный редуктор с гидронасосом, погрузил их в свой автомобиль и скрылся.
Собственнику, 37- летнему местному жителю, был причинен ущерб на сумму 100 000 рублей.
Фигурант был задержан сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий и сознался в содеянном.
Установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим за совершение аналогичных краж с манипуляторов в Московской области.
Похищенное в Петушинском районе злоумышленник продал на следующий день за 30 000 рублей неизвестному мужчине, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
В счет возмещения ущерба, причиненного жителю Покрова, обвиняемый установил на автомобиль потерпевшего детали, аналогичные тем, которые были похищены.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2ст. 158 УК РФ (кражасовершенная с причинением значительного ущерба гражданину), направлено в суд для рассмотрения по существу.