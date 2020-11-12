Собственнику был причинен ущерб на сумму 100 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Московской области.По версии следствия, в июне текущего года злоумышленник, ранее проезжавший по городу и видевший припаркованный на обочине манипулятор, приехал ночью в Покров с целью похитить детали с манипулятора. При помощи специально подготовленных инструментов фигурант демонтировал поворотный редуктор с гидронасосом, погрузил их в свой автомобиль и скрылся.Собственнику, 37- летнему местному жителю, был причинен ущерб на сумму 100 000 рублей.Фигурант был задержан сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий и сознался в содеянном.Установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим за совершение аналогичных краж с манипуляторов в Московской области.Похищенное в Петушинском районе злоумышленник продал на следующий день за 30 000 рублей неизвестному мужчине, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В счет возмещения ущерба, причиненного жителю Покрова, обвиняемый установил на автомобиль потерпевшего детали, аналогичные тем, которые были похищены.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2ст. 158 УК РФ (кражасовершенная с причинением значительного ущерба гражданину), направлено в суд для рассмотрения по существу.