Накрыли нарколабораторию. В Смоленской и Владимирской областях сотрудники МВД задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По предварительной версии, в одном из частных домов

Накрыли нарколабораторию. В Смоленской и Владимирской областях сотрудники МВД задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По предварительной версии, в одном из частных домов Петушинского района двое мужчин выращивали коноплю и производили из неё марихуану. Наркотики сбывались на территории Владимирской и Московской областей через тайники-закладки. Злоумышленников задержали. Следственным отделом полиции по Петушинскому району возбуждено уголовное дело.