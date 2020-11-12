Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.
Трагический случай произошел вчера, 11 ноября в 21:50. По информации пресс-службы
МЧС
по
Владимирской области
, пожар возник в бытовом вагончике на улице
Центральн
ой в Петушинском районе.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. К сожалению на пожаре обнаружен погибший мужчина 1992 г.р. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.
(Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области)
Подробности: