Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

Трагический случай произошел вчера, 11 ноября в 21:50. По информации пресс-службыМЧСпоВладимирской области, пожар возник в бытовом вагончике на улицеЦентральной в Петушинском районе.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. К сожалению на пожаре обнаружен погибший мужчина 1992 г.р. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.(Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области)Подробности: