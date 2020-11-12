Старшеклассников ждёт дистант.

Сегодня во время «коронавирусного» брифинга объявлено о решении продлить каникулы в 11 школах области до 16 ноября.В список вошли пять учреждений в Коврове, где вирус нашли у 9% педагогов, три в Гусь-Хрустальном – 7 %, две в Радужном. Одна из школ Вязниковского районе полностью закрыта на карантин из-за заболеваний учителей.«Есть частично закрытые школы во Владимире, Коврове, Кольчугинском районе и отдельные классы в Муроме», - прокомментировала ситуацию директор департамента образования Ольга Беляева.По информации ведомства, с 13 до 25 выросло число детсадов, где дошкольники сидят дома.«Из-за ковида – 12, из-за ОРВИ – 13», - пояснила руководитель.С 9 ноября большая часть учащихся вернулась за парты. Ольга Беляева отметила, что дистанционное обучение коснётся, по большей части, старшеклассников.Госслужащая напомнила, что организация учебного процесса – забота директоров школ.Добавим, что 11 ноября во Владимире состоялся круглый стол, на котором обнародовали итоги опроса среди родителей на тему «удалёнки». Больше 85% владимирцев высказались «против» дистанта.