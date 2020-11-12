Для получения результатов принимаемых мер необходимо участие не только столичных полицейских, но и религиозных и общественных организаций...

Основная задача мероприятий заключается в формировании у населения чувства уважения к культуре и обычаям разных народов, а также предотвращение распространения радикальных идей среди молодежи.Для получения результатов принимаемых мер необходимо участие не только столичных полицейских, но и религиозных и общественных организаций, представителей учебных заведений. Во время проведения мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» особое внимание уделялось молодёжной аудитории.Полицейскими совместно с образовательными и общественными организациями, представителями институтов гражданского общества, духовенства, национальных диаспор и землячеств города Москвы проведено 84 мероприятия по вопросу профилактики экстремизма в молодежной среде: конференции, «круглые столы» и лекции. Направлены информационные материалы по профилактике экстремизма в общеобразовательные учреждения для изучения с учениками и студентами.Помимо обучающих мероприятий сотрудниками полиции проводилась профилактическая работа с лицами, ранее судимыми и состоящими под административным надзором за совершение преступлений террористического и экстремистского характера, а также с гражданами, причисляющим себя к неформальным объединениям. Проведены встречи с представителями диаспор, на которых рассмотрены вопросы обмена информацией о недопущении ненависти и вражды на национальной почве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве