Фигурант уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками приобрел заведомо поддельные банковские билеты Центрального банка РФ...

Следственной частью Главного следственного Управления ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконном сбыте поддельных купюр.Как сообщалось ранее, сотрудниками полиции установлено, что фигурант уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками приобрел заведомо поддельные банковские билеты Центрального банка РФ, которые хранил при себе. Впоследствии злоумышленник сбыл поддельные купюры лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия.Изъятые денежные средства номиналом 5 тысяч рублей в количестве 32 штук были направлены на экспертизу. Согласно результатам проведенного исследования указанные купюры изготовлены не предприятием АО «Гознак» и являются поддельными.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮВАО установлена причастность 31-летнего ранее судимого мужчины к совершению данного противоправного деяния. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.В настоящее время предварительное расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28