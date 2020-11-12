Во Владимире состоялось слушание по делу бывшего главврача БСП во Владимире Евгения Яскина.

Во Владимире состоялось слушание по делу бывшего главврача БСП во Владимире Евгения Яскина. На суд пришёл его коллега Анатолий Уколов, действующий руководитель больницы. Он передал суду обращение коллектива медучреждения, которое подписали больше 100 человек. Коллеги просят смягчить наказание и не доводить приговор до реального срока.Напомним, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, при проведении электронных торгов на поставку медицинского оборудования, в качестве вознаграждения за содействие, Яскин получил от представителя неназванных коммерческих структур один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей.