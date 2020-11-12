Гражданка сообщила, что неизвестная женщина предложила приобрести у нее новорожденного ребенка за 500 тысяч рублей...

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по СЗАО была задержана женщина по подозрению в торговле ребенком.В дежурную часть УВД по СЗАО обратилась гражданка, которая сообщила, что через знакомых неизвестная женщина предложила приобрести у нее новорожденного ребенка за 500 тысяч рублей.В результате отработки оперативной информации при передаче младенца и денежных средств сотрудники полиции на Лодочной улице задержали 24-летнюю подозреваемую.В настоящее время задержанная доставлена в Тушинский МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве для принятия процессуального решения.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56