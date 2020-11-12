В родные стены медики въедут совсем скоро.

Долгожданное завершение реконструкции здания скорой помощи в Вязниках. В родные стены медики въедут совсем скоро.Станция скорой помощи располагается в историческом памятнике местного значения. В 19-м веке там находился дом купца Демидова. На восстановление особняка ушло около 13-ти миллионов рублей. Однако ремонт затянулся. По договору, подрядчик должен был закончить работы 31-го октября. Но в процессе реконструкции выяснилось, что есть работы, не учтенные в проектно-сметной документации - из-за это сроки перенеслись. По словам Татьяны Устиновой, главврача скорой помощи, медики надеются, что новоселье состоится еще до Нового года. Теперь у здания новая крыша, система водоснабжения и электроснабжения, канализация и отопление. Осталось заверить работы в кабинете старшего фельдшера и в дежурной части.